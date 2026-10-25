Trump alerta dels "centenars de milers" de "gents irades" que van entrar a Espanya "fa un mes"

Tierney L Cross -Pool via CNP / Zuma Press / Europ
MADRID 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha advertit aquest diumenge del "problema" que ha suposat per a Espanya l'entrada de "centenars de milers" d'immigrants "fa un mes", en probable referència a l'entrada massiva de més de 80.000 migrants a Ceuta des del Marroc del dia 30 de juliol.
"Miri el que estan fent a Europa. Miri a Espanya. Centenars de milers de persones es van colar a Espanya fa un mes. Llavors vaig dir 'Oh. Això serà un problema'", ha afirmat Trump en una entrevista telefònica amb Fox News.
Trump ha comparat a "la gent que porta centenars d'anys a Espanya amb la seva família, el seu llinatge" i a "els que es colen al seu país". "Són gents irades", ha apuntat.
"La gent que està causant problemes és gent que odia a Espanya, odia a França i odia a Itàlia. No són d'allà. Els odien", ha conclòs.