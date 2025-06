Trump ajorna per tercera vegada la venda de les operacions nord-americanes de TikTok fins al 17 de setembre

MADRID 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha posposat fins al 17 de setembre la data límit perquè la matriu xinesa de TikTok, Bytedance, es desprengui de les seves operacions a l'Amèrica del Nord, la qual cosa això suposa la tercera vegada consecutiva que es dilata aquest procés.

"L'ajornament de l'execució que disposa l'apartat Segon (a) de l'Ordre Executiva 14.166 de 20 de gener del 2025 (aplicació a TikTok de la Llei de protecció dels nord-americans contra les apps controlades per adversaris estrangers) i prorrogada per l'Ordre Executiva 14.258 de 4 d'abril del 2025 [...] es torna a prorrogar fins al 17 de setembre del 2025", segons un comunicat publicat aquest dijous per la Casa Blanca.

El magnat ja va posposar la venda dues vegades per negociar un acord amb Bytedance. La primera, el 20 de gener, dia que va prendre possessió del càrrec, mentre que el 4 d'abril va tornar a demorar 75 dies la transacció. Dimarts passat va donar a entendre que ho tornaria a fer.

L'anterior administració Biden va aconseguir tirar endavant una llei que prohibia a TikTok Estats Units que la seva propietària vengués l'aplicació abans del 19 de gener. Washington va exigir a TikTok que trenqués la seva relació amb ByteDance en entendre que representava una amenaça per a la seguretat nacional.