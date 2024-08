Trump agraeix el suport de Kennedy Jr. i diu que hauria guanyat Biden en unes primàries

El republicà anuncia que establirà una comissió presidencial sobre intents d'assassinat si guanya les eleccions



MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident nord-americà Donald Trump ha agraït aquest divendres el suport del candidat independent Robert F. Kennedy Jr. després que ha suspès la seva candidatura i ha assegurat que hauria vençut el president Joe Biden si tots dos s'haguessin enfrontat en unes primàries demòcrates.

Durant un míting a Arizona, Trump ha descrit Kennedy Jr. --present en l'acte-- com "un home que ha estat un defensor increïble de molts d'aquests valors que tots compartim", al mateix temps que ha lloat l'"extraordinària" campanya que ha fet durant els últims 16 mesos.

"Si li haguessin permès participar en les primàries demòcrates, hauria derrotat Joe Biden. La seva candidatura ha inspirat milions de nord-americans, ha plantejat qüestions crítiques que han estat ignorades durant massa temps i ha unit persones de tot l'espectre polític en una campanya positiva basada en els valors nord-americans del seu pare, Robert Kennedy, i el seu oncle, el president Kennedy", ha afegit el candidat republicà a la Casa Blanca, augurant que "tots dos n'estarien molt orgullosos".

COMISSIÓ SOBRE INTENTS D'ASSASSINAT

Durant la seva intervenció davant de l'electorat d'Arizona, l'exmandatari ha anunciat que, si guanya les eleccions del novembre, crearà una comissió que es faci càrrec dels intents de magnicidi.

"En honor a Bobby, anuncio aquesta nit que, després de la meva elecció, establiré una nova comissió presidencial independent sobre intents d'assassinat. S'encarregarà de publicar tots els documents restants relacionats amb l'assassinat del president John F. Kennedy i altres fets en qüestió, i també durà a terme una revisió rigorosa de l'atac del mes passat a Butler", ha explicat Trump.

"Poc després que gairebé m'assassinessin a Pennsilvània el mes passat, en Bobby em va trucar per desitjar-me el millor. Coneix de primera mà els riscos que corren els líders que s'enfronten a l''establishment' polític corrupte: va perdre el seu pare i el seu oncle al servei del nostre país, i el mateix Bobby va ser objecte de repetides amenaces durant el curs de la seva campanya, mentre que l'administració Harris-Biden li va negar protecció", ha afegit.

L'aparició conjunta de Trump i Kennedy Jr. a Arizona arriba després que aquest últim, que es postulava com a independent per a les eleccions del novembre, ha confirmat aquest mateix divendres que paralitza la campanya i dona suport al magnat republicà, en una decisió que ja s'havia donat per feta aquests últims dies. Anunci, d'altra banda, que es produeix un dia després que Harris va acceptar oficialment el nombrament demòcrata.