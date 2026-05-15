Trump afirma que Xi va dir dels EUA país "en decadència" i coincideix, però ho limita al mandat de Biden

MADRID, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha al·legat aquest divendres que la suposada i "elegant" al·lusió del seu homòleg xinès, Xi Jinping, al país nord-americà com --segons la recapitulació de Trump-- "nació en decadència", en realitat es referia als anys a la Casa Blanca del seu predecessor, Joe Biden, i no als "16 espectaculars mesos de l'Administració Trump", si bé el líder xinès no va declarar, almenys en públic, que els Estats Units estigués en declivi.
"Quan el president Xi es va referir amb tanta elegància als Estats Units com una nació en decadència, al·ludia al tremend dany que sofrim durant els quatre anys del govern de Joe Biden, i en aquest sentit, tenia tota la raó", ha afirmat en una publicació en xarxes en la qual ha apuntat a un "enorme" patiment derivat de qüestions com a "fronteres obertes, alts impostos, legalització de persones trans, participació d'homes en esports femenins, la diversitat, l'equitat i la inclusió", entre altres.
D'aquesta manera, el magnat republicà ha volgut encaixar aquestes suposades paraules de Xi fora del seu temps a la Casa Blanca, ja que, segons ell, el mandatari xinès "no es referia a l'increïble ascens que els Estats Units ha mostrat al món durant els 16 espectaculars mesos de l'administració Trump", amb assoliments entre els quals ha destacat haver aconseguit "la victòria militar sobre Veneçuela, l'anihilació militar de l'Iran (i) l'Exèrcit més poderós del món amb diferència".