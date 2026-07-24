Trump afirma que "tot dany" als vaixells mercants es pagarà amb fons iranians

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que tot dany als vaixells i les càrregues --presumiblement a l'estret d'Ormuz, tot i que ha responsabilitzat Teheran dels atacs dels rebels houthis al mar Roig--, "es pagarà amb fons iranians que els EUA té confiscats".
"Fins a nou avís, a partir d'ara, tots i cadascun dels danys causats als vaixells, les càrregues o qualsevol element relacionat amb ells es pagaran amb els fons iranians que els EUA controla", ha declarat l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge a les xarxes socials.
També ha subratllat que, tot i que "els danys poden ser molt quantiosos (...), aquesta és la manera justa i equitativa de procedir".
Malgrat no precisar el rang geogràfic d'aquesta declaració, cal suposar que Trump es refereix a les aigües de l'estret d'Ormuz i dels dos golfs que uneix, el Pèrsic i el d'Oman, on l'Iran té línia de costa.
Amb tot, unes hores abans, el magnat republicà ha responsabilitzat l'Iran dels atacs dels rebels houthis contra els vaixells saudites al mar Roig i ha amenaçat amb atacar uns i altres si la milícia iemenita continua disparant a naus a l'estret de Bab el-Màndeb, en el marc del bloqueig naval que el grup ha imposat contra l'Aràbia Saudita en resposta al que descriuen com un "setge" per part de Riad.