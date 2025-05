Trump afirma que Putin "s'ha tornat completament boig"

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns a la matinada que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, "s'ha tornat absolutament boig i està matant innecessàriament un munt de gent, i no només parlo de soldats".

"Sempre he tingut molt bona relació amb Vladímir Putin (...), però li ha passat alguna cosa", ha assegurat Trump en una publicació a Truth Social. "Estan disparant míssils i avions no tripulats contra ciutats d'Ucraïna, sense cap motiu", ha afegit.

L'inquilí de la Casa Blanca ha advertit el seu homòleg a Moscou que això "comportarà la caiguda de Rússia" si demostra que vol ocupar "tot Ucraïna, no només un tros".

Amb tot, Trump també ha criticat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, qui "no fa cap favor al seu país parlant com parla. Tot el que surt de la seva boca causa problemes, no m'agrada, i serà millor que pari". Zelenski va denunciar diumenge que "el silenci d'Amèrica i el d'altres països al món tan sols esperona Putin".

Finalment, el mandatari nord-americà ha culpat el seu predecessor, Joe Biden, de la guerra en reiterar que el conflicte "no hauria començat si jo hagués estat president".

"Aquesta és la guerra de Zelenski, Putin i Biden, no pas la de Trump, jo només estic ajudant a apagar els grans i innobles incendis que han estat originats per mitjà d'una gran incompetència i odi", ha afegit.