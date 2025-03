Trump afirma que parlarà amb Putin per desbloquejar la iniciativa de pau dels EUA

Moscou demana que l'exclusió d'Ucraïna de l'OTAN formi part de l'acord de pau

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest diumenge que parlarà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, aquest dimarts, en el marc de les recents negociacions destinades a tractar la iniciativa nord-americana sobre un alto el foc de dies de durada a Ucraïna, pla que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ja s'ha declarat disposat a aplicar.

"Crec que ens va bastant bé amb Rússia. Veurem si tenim res a anunciar, potser de cara a dimarts", ha declarat Trump en unes declaracions als periodistes a bord de l'Air Force One de tornada cap a Washington des de Florida. Així mateix, ha afirmat que hi ha "moltes possibilitats" d'arribar a un acord, ja que "s'ha treballat molt durant el cap de setmana" per "posar fi a aquesta guerra".

Sobre quines concessions demanaria a Putin per arribar a un acord, l'inquilí de la Casa Blanca ha afirmat que gran part de la conversa tractarà sobre el territori: "Parlarem de terres, de plantes i d'energia", ha dit abans d'afegir que ja es plantejaven "dividir certs actius".

Hores abans, l'enviat especial de la Casa Blanca Steve Witkoff havia anunciat que Trump i Putin mantindran aquesta setmana una "molt bona i positiva" conversa. "Em sembla molt beneficiós. Crec que demostra que hi ha un impuls positiu, una voluntat per part de tots dos països, i també d'Ucraïna, d'avançar cap a una pau duradora", ha manifestat.

Si bé Zelenski va dir que estava llest per acceptar immediatament el pla de Washington, Putin s'hi va mostrar reticent perquè encara no aborda "les causes profundes del conflicte", un terme utilitzat pel Kremlin per descriure la influència de l'OTAN sobre Ucraïna.

En aquest sentit, el viceministre d'Exteriors rus, Aleksandr Gruixkó, ha demanat en una entrevista del diari 'Izvéstia' que l'exclusió d'Ucraïna de l'OTAN fomi part de l'acord de pau: "Exigirem que aquest acord inclogui garanties de seguretat fèrries perquè només a través de la seva formació serà possible assolir una pau duradora a Ucraïna i enfortir la seguretat regional en general".