Trump afirma que no està buscant un alto el foc entre l'Iran i Israel sinó "una fi real del conflicte"

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que no està buscant un alto el foc entre l'Iran i Israel, sinó "una fi real del conflicte" desencadenat el 13 de juny arran de la campanya de bombardejos d'Israel contra el país centreasiàtic, que ha respost llançant centenars de míssils i drons, la qual cosa a parer seu passa per la renúncia per part de Teheran del seu programa nuclear.

"No estic buscant un alto el foc, estem buscant una cosa millor que un alto el foc", ha explicat després d'abandonar el G7 i criticar el president francès, Emmanuel Macron, per afirmar que el magnat nord-americà havia dit que existia una proposta d'alto el foc entre les parts.

"No he dit que estava buscant un alto el foc. Això va ser Macron, que és un bon tipus però que no l'encerta gaire", ha assenyalat, abans d'insistir que el seu objectiu "és una fi" dels combats. "Una fi real, no pas un alto el foc. Una fi real", ha dit Trump, qui ha argüït que això passa per "una renúncia total" per part de l'Iran al seu programa nuclear.

Així mateix, ha advertit les autoritats iranianes que no ataquin bases o interessos nord-americans al Pròxim Orient i ha subratllat que, en aquest cas, els EUA respondrien "amb molta duresa". "Crec que saben que no han de tocar les nostres tropes", ha esgrimit.

En aquest context, Trump ha revelat que està considerant la possibilitat d'enviar el vicepresident dels EUA, J.D. Vance, i el seu enviat al Pròxim Orient, Steve Witkoff, per reunir-se amb les autoritats de l'Iran, cosa que decidirà un cop arribi a Washington, si bé ha matisat que no té "gaires ànims" per "negociar" amb Teheran.