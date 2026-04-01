Trump afirma que està "més que considerant" la sortida dels EUA de l'OTAN

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres que està "més que considerant" la sortida del seu país de l'OTAN, després d'aprofundir en les crítiques als aliats per no cooperar amb Washington en la guerra a l'Iran.
"Diria que ho estem més que considerant. No m'he deixat influir mai per l'OTAN. Sempre he sabut que era un tigre de paper", ha avisat el president nord-americà en una entrevista a 'The Telegraph', preguntat per si està sospesant la permanència dels EUA a l'Aliança Atlàntica.
Trump ha tornat a posar de manifest que l'OTAN no ha fet costat a Washington en la campanya a l'Iran, després de lamentar que en el si de l'organització militar aquest suport "hauria de ser automàtic" i insistir que, en canvi, els EUA han enviat ajuda militar a Ucraïna.
"Hem estat allà automàticament, incloent-hi Ucraïna. Ucraïna no era el nostre problema. Va ser una prova, i vam ser allà per ells, i sempre hauríem estat allà per ells. Ells no han estat aquí per nosaltres", ha criticat, en un altre reguitzell de crítiques als socis de l'OTAN.
D'aquesta manera, Trump torna a assenyalar els seus aliats, en particular els europeus, per la inacció davant la crisi al pas d'Ormuz i la manca de cooperació en la guerra a l'Iran. Dimarts ja va avisar en un missatge a les xarxes socials que Washington no els ajudarà en la seva defensa i els va instar a que vagin a buscar ells mateixos "el seu propi petroli" a la regió del Golf.
A parer seu, Washington ha d'estudiar si l'OTAN "continua complint el seu propòsit, o si ara s'ha tornat un atzucac", en referència a una suposada manca d'implicació dels aliats europeus. "Quan necessitem ajuda, no els demanem que facin atacs aeris, sinó que ens permetin fer servir les seves bases militars, i la seva resposta és 'no'?", ha qüestionat Rubio.