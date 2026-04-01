Trump afirma que l'Iran ha demanat un alto el foc: "Ho estudiarem quan obrin l'estret d'Ormuz"

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que l'Iran ha sol·licitat un alto el foc, i ha indicat que Washington "estudiarà" aquesta petició quan "obrin l'estret d'Ormuz", que arribaria un mes després de l'inici de l'ofensiva.
"El nou president del règim iranià, molt menys radical i molt més intel·ligent que els seus predecessors, acaba de demanar un alto el foc als EUA", ha afirmat Trump en un missatge difós a través de les xarxes socials.
Així, ha recalcat que el país podria considerar aquesta possibilitat un cop l'obertura de l'estret d'Ormuz sigui "clara, oberta i lliure". "Fins aleshores, reduirem l'Iran a cendres o, com diuen, el farem tornar a l'edat de pedra", ha apuntat.
No obstant això, les autoritats iranianes han indicat aquest mateix dimecres que els EUA "no recuperaran l'accés a l'estret d'Ormuz", el qual "només podran travessar aquells que compleixin els termes imposats per l'Iran".
"L'estret reobrirà, clarament, però no per a ells; estarà obert per als qui compleixin les noves lleis de l'Iran", ha afirmat el cap de la Comissió de Seguretat del Parlament iranià, Ebrahim Azizi, en un missatge a les xarxes socials.
Tot i que no n'ha ofert gaires detalls, ha assegurat que "els 47 anys d'hospitalitat s'han acabat per sempre", unes paraules que arriben poc després que el primer ministre britànic, Keir Starmer, anunciés que es vol reunir amb desenes de països per abordar una reobertura.