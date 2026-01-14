Trump afirma que "les morts a Iran han parat" i que no hi haurà execucions de manifestants

Europa Press/Contacto/Mehmet Eser
MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que "les morts a Iran han parat" i que no hi haurà execucions de manifestants després de les seves amenaces a Teheran, després que l'ONG Iran Human Rights (IHRNGO) hagi xifrat aquest dimecres en més de 3.400 els morts per les protestes al país.
"M'han dit que les morts a Iran estan parant. Han parat i que no hi ha plans d'execucions", ha assenyalat el president en declaracions a la premsa des del Despatx Oval, agregant que "esbrinaran" si aquestes informacions són certes.
El magnat republicà ha assenyalat a més que estarien "molt molests" si això resultés no ser veritat. L'ONG kurd-iraniana Hengaw va informar aquesta mateixa setmana que el jove iranià Erfan Soltani, de 26 anys, s'enfrontava aquest mateix dimecres a la seva execució.
El vicepresident nord-americà JD Vance va presidir al vespre una reunió del Consell de Seguretat Nacional en la qual no va estar present el magnat per abordar les diferents opcions sobre la situació a Iran, incloent un possible atac militar.
En els últims dies, Trump va anunciar la imposició d'un aranzel del 25% a les importacions de tots els països "que mantinguin relacions comercials" amb Iran i va cancel·lar totes les reunions amb representants iranians fins que cessi la repressió de les protestes.