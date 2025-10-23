Trump afirma que Israel "perdrà el seu suport" si aposta per l'annexió de Cisjordània

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que Israel "perdrà el seu suport" si decideix tirar endavant amb el procés legal per a l'annexió de Cisjordània, una qüestió que l'administració Trump ha demanat deixar de banda en reiterades ocasions.
En una entrevista a 'Time', Trump ha assegurat que això "no passarà perquè he donat la meva paraula als països àrabs i és una cosa que no es pot fer ara, tenim un gran suport d'aquests països. Israel perdria el suport dels Estats Units", ha aclarit.
En aquest sentit, ha assegurat que les seves accions han permès "frenar Netanyahu a l'hora d'insistir amb els atacs a Gaza". "Simplement hauria continuat amb la guerra durant anys", ha apuntat, després de recordar que va collar el primer ministre israelià per posar-hi fi.
"El vaig aturar perquè anava a continuar. Va ser increïble", ha sostingut, després d'assegurar que els intents d'Israel d'eliminar la cúpula de Hamas amb els atacs a Qatar "va ser un error", tot i que va crear la possibilitat d'arribar, per fi, a un acord.
Sobre la normalització de les relacions amb l'Aràbia Saudita, ha assegurat que a finals d'any podria ser plausible un avenç. "Crec que estem molt a prop. L'Aràbia Saudita liderarà el camí", ha afirmat, després de matisar que "abans hi havia un problema amb Gaza i l'Iran".
El president nord-americà s'ha mostrat optimista amb la idea que Riad s'adhereixi als Acords d'Abraham de cara a finals d'any i ha afirmat que preveu visitar la Franja de Gaza "en algun moment".