Trump afirma que hi ha "moltes possibilitats" que es reuneixi "molt aviat" amb Putin i Zelenski

MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que existeixen "moltes possibilitats" que es reuneixi "molt aviat" amb els seus homòlegs rus, Vladimir Putin, i ucraïnès, Volodímir Zelenski, si bé ha descartat "avanços decisius" en la trobada d'aquest dimecres del seu enviat especial, Steve Witkoff, amb el Kremlin.
"El camí ha estat llarg i segueix sent-ho, però hi ha moltes possibilitats que se celebri una reunió molt aviat", ha assenyalat en declaracions als periodistes des del Despatx Oval de la Casa Blanca.
El mandatari nord-americà s'ha desdit de les seves paraules pronunciades hores abans en descartar que s'hagi aconseguit un "avanç decisiu" en la reunió de Witkoff amb Putin a Moscou.