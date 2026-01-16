Trump afirma haver rebut el Nobel de la Pau de María Corina Machado

Europa Press/Contacto/Andrew Thomas
MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dijous per la nit haver rebut de mans de María Corina Machado el seu Premi Nobel de la Pau durant una trobada mantinguda amb l'opositora veneçolana a Washington, tot i que la Fundació Nobel va recordar la setmana passada que els seus guardons són intransferibles i irrevocables.
"Va ser un gran honor per a mi conèixer avui a María Corina Machado, de Veneçuela. És una dona meravellosa que ha passat per moltíssim. María em va lliurar el seu Premi Nobel de la Pau pel treball que he realitzat", ha anunciat en la seva plataforma, Truth Social.
L'inquilí de la Casa Blanca s'ha trobat amb Machado, a la qual ha eludit citar com a líder de l'oposició del país llatinoamericà, i l'ha qualificat de "gest meravellós de respecte mutu".