Trump afirma haver "posat fi" a la guerra amb l'Iran

Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP
MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat haver "posat fi" aquest dijous per la nit a la guerra amb l'Iran, deslligada després de l'ofensiva llançada per Washington i Israel contra Teheran el passat 28 de febrer, malgrat que, de moment, des de la República Islàmica no existeix pronunciament algun que ho confirmi.
"Avui hem posat fi a la guerra amb l'Iran i ells han acceptat no fabricar mai armes nuclears", ha afirmat l'inquilí de la Casa Blanca durant una intervenció telefònica en suport al candidat a governador de Geòrgia Burt Jones.
En ella, el cap de l'Executiu nord-americà ha assenyalat que la qüestió nuclear ha estat un element sobre el qual Washington ha insistit "molt", en la mesura en què el fet que Teheran no torni a fabricar armes nuclears, ha recalcat, era "l'objectiu principal" i "el 95% de tot".