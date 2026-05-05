Trump diu que la guerra amb l'Iran pot durar tres setmanes més: "El temps no és crucial"

MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que la guerra amb l'Iran es podria allargar dues setmanes, o "potser tres", i ha descartat que el temps sigui un "factor crucial" per als interessos de Washington. "D'una manera o altra, hi guanyem", ha afirmat.
"O tanquem un acord correcte o guanyem amb molta facilitat. Des del punt de vista militar, ja hem guanyat", ha repetit el president en una entrevista a ABC News, publicada aquest dimarts, tal com ell mateix ha apuntat. "Ja m'heu sentit dir-ho un milió de vegades", ha reconegut.
Trump ha evitat, no obstant això, pronunciar-se sobre si els atacs de l'Iran als Emirats Àrabs suposen una violació de la treva. "Ja veurem què passa", ha dit. En un acte dilluns a la Casa Blanca va minimitzar l'abast d'aquests atacs en dir que "no hi ha hagut danys importants".
Així mateix, ha restat importància a la possible durada de la guerra, ja que segons ell, en contrast amb el que apunten les enquestes, hi ha una gran acceptació entre el públic nord-americà cap a aquesta guerra. "El temps no és un factor crucial per a nosaltres", ha assegurat.
D'altra banda, el president ha afirmat que controlen l'estret d'Ormuz després d'engegar l'operació Projecte Llibertat, una iniciativa "humanitària", segons va dir fa uns dies, amb la qual pretén facilitar el tràfic marítim dels vaixells atrapats al golf Pèrsic.