MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest divendres que els projectils russos que han caigut en aquestes últimes hores en diversos punts de Polònia ho han fet "per error" i ha qualificat de "petits" dos d'aquests míssils.
"Putin ha deixat caure drons a Polònia i un parell de míssils petits", ha restat importància el president nord-americà en unes declaracions a Fox News des de l'Air Force One, en tornar de la cimera de la Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC), a la ciutat xinesa de Shenzhen.
Trump ha parlat en aquests termes quan li han preguntat sobre les crítiques del primer ministre polonès, Donald Tusk, per la proximitat que ha mostrat amb Vladímir Putin en la trobada a Shenzhen, al qual es va referir com un "amic".
"Bé, no hi puc fer res. El conec des de fa molt temps", ha justificat Trump, després d'assegurar que li cau bé el primer ministre polonès. "No oblideu que li vaig donar suport i va guanyar gràcies a aquest suport. Anava en desè lloc", ha burxat el president dels EUA.
Aquest divendres dos míssils i un dron russos han caigut sense provocar ferits a les localitats de Molodich, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec, al sud-est del país i a menys de 50 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, que aquest divendres ha patit una nova onada massiva d'atacs, especialment Kíiv.