Trump afirma que els EUA estan "preparats per ajudar" després dels terratrèmols a Veneçuela

Rubio ressalta que Washington desplegarà "equips de recerca i rescat, recursos mèdics i assistència humanitària"
Delcy Rodríguez dona les gràcies als EUA per la seva "expressió de solidaritat en una etapa tan complexa"
MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest dijous que Washington està "preparat per ajudar" Veneçuela després dels dos terratrèmols de magnitud superior a 7 en l'escala oberta de Richter, que han deixat pel cap baix 32 morts i més de 700 ferits, segons el primer recompte preliminar publicat per les autoritats.
"Els dos grans terratrèmols que acaben d'assolar el gran poble de Veneçuela són d'una magnitud enorme i han deixat un nombre devastador de morts. Els EUA estan preparats, disposats i capacitats per ajudar", ha assenyalat el mandatari en un missatge per les xarxes socials.
Així, ha recalcat que ha ordenat "a totes les agències" del Govern nord-americà "que es preparin per actuar amb rapidesa". "Anirem a ajudar els nostres nous i grans amics. Els primers informes no són bons", ha assenyalat l'inquilí de la Casa Blanca.
En aquest sentit, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha traslladat el seu "profund condol" a la població veneçolana. "Els EUA se solidaritzen amb el poble veneçolà en aquests moments difícils i, seguint les instruccions del president Trump, el Departament d'Estat ha desplegat immediatament equips de recerca i rescat, recursos mèdics i assistència humanitària", ha resolt per les xarxes socials.
Per la seva banda, el sotssecretari d'Estat nord-americà, Christopher Landau, ha confirmat que Washington "està en contacte" amb les autoritats de Veneçuela i "mobilitzant assistència". "Els EUA fan costat al poble veneçolà després dels devastadors terratrèmols d'aquesta nit", ha manifestat. "Que Déu beneeixi els nostres amics veneçolans en aquest moment difícil. Força Veneçuela!", ha reblat.
La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha indicat en un missatge a través de les xarxes socials que ha mantingut una trucada telefònica amb Rubio, "qui ha expressat la seva solidaritat i suport al poble veneçolà en aquests moments difícils".
Així, ha agraït "aquesta expressió de solidaritat amb Veneçuela en una etapa tan complexa, marcada per l'impacte de la catàstrofe natural que ha afectat diverses regions del territori nacional", unes paraules que arriben tan sols dies després d'haver descrit com "positiva" la represa de les relacions diplomàtiques amb Washington i assegurar que aquest és el "camí correcte" a seguir.
La mandatària ha xifrat en 32 els morts i en més de 700 els ferits a causa del doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala Richter al nord del país, si bé ha alertat que les xifres no inclouen l'estat de La Guaira, amb "desenes d'edificis ensorrats".
Rodríguez ocupa el càrrec des de principis de gener, arran de la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, en una operació nord-americana que es va saldar amb més d'un centenar de morts i el trasllat del mandatari i la seva dona, Cilia Flores, als EUA per ser processats. Des d'aleshores, Washington ha reduït les sancions a Caracas, que ha engegat diverses reformes i alliberat de centenars de presos.