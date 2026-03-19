Trump afirma que els EUA defensen Ormuz "per als altres": "L'OTAN no vol ajudar i són els que ho necessiten"

Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest dijous que el seu país no depèn del comerç que passa per l'estret d'Ormuz, per la qual cosa el defensa "per als altres", en una nova crida a l'OTAN perquè faci un pas endavant respecte a un eventual desplegament naval que garanteixi el trànsit per aquest pas estratègic.
"Nosaltres no fem servir l'estret. Estem defensant l'estret per als altres. I en el cas de l'OTAN, no ens volen ajudar a defensar-lo, i són ells els qui ho necessiten", ha retret el president nord-americà en unes declaracions al Despatx Oval, abans de reunir-se amb la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quan ha insistit que els aliats de l'OTAN "s'estan tornant molt més amables" amb les demandes a Ormuz.
Del Japó ha dit "no necessitar res", si bé ha considerat que és "apropiat" que els països més afectats per la inestabilitat a Ormuz "facin un pas endavant", com és el cas de Tòquio. "En el cas de Japó, tinc entès que obté més del 90% del seu petroli a través de l'estret, així que aquesta és una gran raó per implicar-s'hi", ha indicat al costat de Takaichi.
Igualment ha assenyalat la Xina o parts d'Europa com els més perjudicats de la situació a l'estret del Golf, ja que "obtenen gran part del seu petroli" a través d'aquest pas. "Nosaltres pràcticament no n'obtenim gens. Estem per sota de l'1%. No necessitem ni tan sols aquest percentatge així que crec que ho fem per cortesia", ha assegurat sobre la posició de Washington.
L'inquilí de la Casa Blanca ha insistit que "virtualment" tots els països donen suport als objectius de l'atac a l'Iran. "L'Iran és una amenaça seriosa per al món, per al Pròxim Orient i per al món i tothom està d'acord amb mi", ha assegurat.
En aquesta compareixença ha tornat a defensar que l'exèrcit nord-americà va "molt per davant en el calendari" respecte als seus plans militars a l'Iran i ha reiterat que "és a punt de quedar destruït". A més, ha reiterat el caracter històric de la intervenció després d'insistir que ho ha hagut de fer per les ambicions nuclears de Teheran i l'amenaça que representa per a tota la comunitat internacional.
"Ho he hagut de fer. En dic una incursió. He hagut de fer aquesta petita incursió i fer una cosa que cap altre president ha tingut el valor de fer", ha assenyalat, per insistir que els seus predecessors "ho volien fer", però "no van tenir el valor". "No els en culpo. No els n'estic culpant. M'ha tocat a mi i hem fet una bona feina. El nostre exèrcit és increïble", ha resolt.