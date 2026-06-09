Trump afirma que els EUA declararan la "victòria total" sobre l'Iran "en les properes dues setmanes"

Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr
MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha asseverat aquest dilluns per la nit que "en les properes dues setmanes" Washington declararà la seva "victòria total" sobre l'Iran, en un context marcat per una recrudescència de les tensions a Orient Pròxim que posa en escac el dèbil alto el foc pactat el passat mes d'abril.
"Hem estat un equip molt fort i crec que estem guanyant aquesta batalla", ha defensat el magnat republicà en un míting telefònic en suport al senador republicà Lindsey Graham en les eleccions primàries, en el qual ha augurat que serà "en les properes dues setmanes" quan els Estats Units declarin "la victòria total".
Durant la seva intervenció en el mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha remarcat que "serà una victòria total" que "ocorrerà molt ràpid", portant amb si que "els preus del petroli es desplomaran". Ho ha fet després d'insistir, com és habitual en les seves intervencions sobre l'Iran, en què la República Islàmica "no pot tenir un arma nuclear" perquè, ha considerat novament, "la destrucció que causaria és enorme".