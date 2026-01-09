Trump afirma que els EUA atacaran per "terra" els càrtels que "dirigeixen" Mèxic

MADRID 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest dijous que l'exèrcit nord-americà "començarà" a efectuar atacs terrestres contra els càrtels que "dirigeixen" Mèxic.
"Ara començarem a actuar contra els càrtels per terra. Els càrtels dirigeixen Mèxic. És molt, molt trist veure el que li ha passat a aquest país", ha assenyalat en una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana Fox News, després d'assegurar que "hem eliminat el 97 per cent de les drogues que arriben per mar" en al·lusió als atacs a embarcacions en aigües del Carib i el Pacífic.
L'inquilí de la Casa Blanca ha destacat en aquest sentit que "hem fet una molt bona feina, l'estem acabant" però ha lamentat que malgrat això "els càrtels continuen actuant i maten 250.000 o 300.000 persones al nostre país cada any".
"Les xifres són realment altes, sempre seran massa altes si hi ha una sola persona (que mor), però estan baixant, com a la frontera. La frontera va ser un desastre total durant anys (...) No hi ha hagut mai una frontera com aquesta, en la qual qualsevol pogués entrar al teu país", ha declarat.
Aquestes al·lusions a Mèxic per part del mandatari arriben dies després de la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, i de la seva dona, Cilia Flóres, en un atac sobre Caracas i els voltants que ha emmarcat com un cop al "narcoterrorisme", i que ha estat condemnat per la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.