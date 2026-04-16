Trump afirma que "els dos líders" del Líban i Israel parlaran aquest dijous

Amos Ben Gershom/GPO/ZUMA Press / DPA - Arxiu
MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres per la nit que "els dos líders" del Líban i Israel parlaran "demà" (dijous) després que els governs de tots dos països acordessin el dimarts continuar les seves converses per posar fi als enfrontaments entre l'Exèrcit israelià i el partit-milícia xiïta Hezbollah, reactivats des del passat 2 de març.
"Intentant crear una mica de marge entre Israel i el Líban. Fa molt temps que els dos líders no parlen, uns 34 anys. Serà demà", ha afirmat Trump en un breu missatge a xarxes socials sense esments explícits al president libanès, Joseph Aoun, o al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, cap dels quals ha confirmat que es vagi a produir tal contacte d'alt nivell.
Les últimes converses d'alt nivell entre el Líban i Israel, que no mantenen relacions diplomàtiques, van ocórrer el 1993, si bé no en el rang de president i primer ministre. De produir-se, marcarien una fita en un procés negociador obert mentre continua l'ofensiva israeliana al Líban --invasió del sud inclosa--, que el seu Ministeri de Salut ja xifra en més de 2.150 les víctimes mortals dels reiterats atacs.