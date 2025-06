Trump afirma que la situació a l'Iran "només anirà a pitjor" si no hi ha un acord

MADRID 13 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels EUA, Donald Trump, ha assegurat que el seu govern ha donat a l'Iran "una oportunitat rere l'altra" per mirar d'arribar a un acord per esvair dubtes sobre la seva indústria nuclear i l'ha instat a cedir, ja que, en cas contrari, la situació "només anirà a pitjor".

"Els he dit que tot seria molt pitjor", ha explicat Trump en un missatge a Truth Social, en el qual ha defensat tant la capacitat militar dels EUA, "la millor i més letal" del món "de tros", com la d'Israel, que ja "en té molta" i en el futur disposarà de "molta més".

En aquest sentit, ha apuntat que alguns dirigents iranians de "línia dura" estan morts. Creu que hi ha hagut "molta mort i destrucció", però que "encara hi ha temps de posar fi a aquesta massacre, perquè els pròxims atacs que ja estan planejats serien encara més brutals".

"L'Iran ha d'arribar a un acord abans que no quedi res i salvar el que en el seu moment es va conèixer com l'imperi iranià". Ho han de fer, ha afegit Trump, "abans que sigui massa tard".

Trump també ha reconegut a Fox News que Israel l'ha informat dels atacs abans de dur-los a terme i comparteix amb el seu aliat Benjamin Netanyahu la tesi que "l'Iran no pot tenir una bomba nuclear". El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha al·legat no obstant això que els Estats Units no han participat en l'operatiu militar.