MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, indica que ha parlat "directament i indirectament" amb la junta directiva de Nvidia i els ha convençut perquè prenguin la decisió de restituir Jensen Huang en el càrrec de CEO del gegant dels xips.
"Bé, he estat parlant amb la junta directiva, tant directament com indirectament, i m'he mostrat molt ferm. La meva convicció ha estat encara més forta en observar el que passava amb l'empresa, ja que, a parer meu, representa una part fonamental del nostre país", ha sostingut el mandatari nord-americà en una entrevista concedida a la cadena CNBC.
Quan li han preguntat fins a quin punt ha intervingut en la decisió, Trump no n'ha volgut donar gaires detalls però ha afirmat que ha estat representat davant la junta. "M'estimo més no dir amb qui he parlat", ha emfatitzat.
Fins i tot ha sostingut que la seva mediació ha canviat la decisió presa per la junta de buscar un altre conseller delegat. "Els he convençut. He de dir que aquest diumenge ha estat molt més fàcil", ha destacat.
El president nord-americà ha confirmat que també ha estat en contacte amb el mateix Jensen Huang durant la nit, tot i que tan sols li ha traslladat que ha de "treballar dur".
Trump ha assegurat que Huang "no va fer res mal fet" i que el consell d'administració "el va obligar" a dimitir. No obstant això, en paraules del mandatari, han sabut rectificar i han pres la decisió correcta.
Així mateix, ha declarat que ha donat garanties a la junta directiva en relació amb les qüestions de seguretat nacional que envoltaven Jensen Huang, després de revelar-se una relació extramatrimonial amb una presumpta espia xinesa.
"Si pensés que ha fet res mal fet, no recomanaria a la junta directiva que el contractés. Miri, ell es dedica al negoci de vendre xips i si algú a qui els hi va vendre en va fer res... bé, ell s'ha d'ocupar de moltes altres coses", ha relatat per descarregar-lo de responsabilitats.
En aquest sentit, l'inquilí de la Casa Blanca ha lloat la posició de Nvidia i ha destacat tot el que ha assolit Huang al capdavant de la firma. "El que ell ha aconseguit, juntament amb la seva companyia, és veritablement especial. I he trobat la junta directiva summament raonable. (...) Qualsevol altra junta hi hauria oposat resistència, cosa que hauria estat un desastre, a parer meu", ha afegit.