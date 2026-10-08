Trump afirma que un acord amb l'Iran "no és alguna cosa que vulgui fer" per se

Annabelle Gordon-Pool via CNP / Zuma Press / Europ
MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat quant a les converses per posar fi a la guerra de l'Iran que "l'acord en si no és alguna cosa que vulgui fer" quan presentava en un acte del Partit Republicà al seu enviat especial Steve Witkoff, que lidera l'equip negociador de Washington.
"Crec que l'acord en si no és alguna cosa que jo vulgui fer, però ells (Iran) estan disposats a oferir-nos qualsevol cosa perquè ens detinguem", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca quan presentava al seu triat per a les negociacions amb la República Islàmica.
Malgrat això, el magnat republicà ha remarcat que l'enviat especial "està treballant en l'acord amb l'Iran i avançant molt bé".