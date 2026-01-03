Trump adverteix Petro que ha de "cuidar-se el cul" després de la captura de Maduro

MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha llançat un advertiment al president colombià, Gustavo Petro, instant-lo a "cuidar-se el cul" després de la incursió militar en què ha estat capturat el president veneçolà, Nicolás Maduro, a Caracas.
Petro "té laboratoris de cocaïna, té fàbriques on produeix cocaïna". "L'estan enviant a Estats Units, així que sí. Ha de cuidar-se el cul", ha afirmat en ser preguntat en roda de premsa sobre Petro.
El propi Petro ha assegurat en el seu compte a X: "No estic preocupat per res", en resposta a una publicació d'un periodista en què destacava la detenció del líder del Càrtel de los Soles, la suposada organització corrupta i implicada en el narcotràfic que presumptament dirigeix Maduro.
El passat mes de desembre Trump ja va advertir que Petro serà "el següent" després de Maduro.