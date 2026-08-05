Trump adverteix que l'estret d'Ormuz obrirà "molt aviat" o l'Iran rebrà "un cop molt dur"

Europa Press/Contacto/Allison Robbert - Pool via
MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha asseverat aquest dimarts per la nit que l'estret d'Ormuz, situat al centre del focus de tensions de la guerra al Pròxim Orient, obrirà "molt aviat" o l'Iran rebrà "un cop molt dur" i, llavors, el mateix s'obrirà igualment.
"L'estret s'obrirà molt ràpid, o rebran un cop molt dur, i llavors l'estret s'obrirà", ha sostingut el mandatari en una entrevista per a la cadena Fox poc després d'haver suggerit que aquest mateix dimarts l'estratègic enclavament que connecta els golfs Pèrsic i d'Oman podria estar obert.
D'aquesta manera, el cap de la Casa Blanca ha amenaçat amb que "si tornen a tirar-se enrere, els caurà una bona". "Ho saben, ho entenen. No tinc una altra opció. No poden tenir un arma nuclear, és molt senzill", ha etzibat, vinculant el trànsit per l'estratègic pas amb el programa nuclear iranià.