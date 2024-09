Trump adverteix que Israel "desapareixerà" si Harris guanya les eleccions dels EUA

La campanya de la vicepresidenta assevera que el magnat "es tornaria contra Israel si convingués als seus interessos personals"

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident i candidat republicà a la Presidència dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit aquest dijous que Israel "desapareixerà" si la seva rival, la demòcrata i vicepresidenta Kamala Harris, guanya les eleccions que se celebraran el proper mes de novembre.

"Si guanyen, Israel desapareixerà. No ho oblidin. Si guanyen, Israel desapareix. Poden oblidar-se d'Israel, això és el que passarà. Així que han de sortir el 5 de novembre i han de votar a Trump. Si no ho fan, crec que serà una situació molt terrible", ha declarat Trump davant la Coalició Jueva Republicana, segons recull Politico.

Després d'això, ha criticat als ciutadans jueu-nord-americans que voten a Harris, asseverant que "odien a Israel" i que haurien de fer-se un examen mental.

"No entenc com algú pot donar-los suport. I ho dic constantment, si els has hagut de recolzar i ets jueu has de fer-te examinar el cap. S'han portat molt malament amb vosaltres", ha afegit.

Trump també ha aprofitat l'ocasió per carregar contra el líder de la majoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, que és jueu i a qui ha qualificat com a "orgullós membre de Hamas (Moviment de Resistència Islàmica)".

La campanya de Harris, per la seva banda, ha respost al magnat dient que està compromesa "infrangiblement amb la seguretat d'Israel" i que Trump "ha deixat clar que es tornaria contra Israel en un moment si convingués als seus interessos personals".

"Donald Trump degrada obertament als nord-americans jueus, va sopar orgullosament amb un neonazi i, pel que sembla, pensa que Adolf Hitler 'va fer algunes coses bones'", ha agregat la campanya.