Trump admet que Putin l'ha "decebut" després de la manca d'avenços diplomàtics sobre Ucraïna

Starmer assegura que el president rus ha mostrat "la seva veritable cara" i reclama més pressió a Moscou
MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha admès que resoldre la guerra d'Ucraïna li està costant més del que va pensar al principi i ha assegurat que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, l'ha "decebut" per l'evident manca de compromís per posar fi al conflicte, tot i que ha evitat avançar noves mesures de pressió.
"Pensava que seria més fàcil per la meva relació amb el president Putin, però m'ha decebut", ha dit Trump en una conferència de premsa amb el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, en una visita d'estat aquest dijous centrada en la cooperació política i econòmica bilateral.
El mandatari nord-americà ha retret a Putin que continuï amb el conflicte, fins i tot a costa que les forces armades russes tinguin una taxa més elevada de baixes en combat que l'exèrcit ucraïnès i malgrat entendre que Ucraïna és "la nineta dels ulls" del president rus.
No obstant això, no ha confirmat que tingui previst anunciar més sancions o que estigui disposat a renunciar a la mediació, tot i que ha suggerit que es tracta d'un conflicte que "no afecta els EUA" perquè hi ha "tot un oceà pel mig" i que s'ha evitat la III Guerra Mundial.
Starmer, per la seva banda, ha afirmat que Putin "ha mostrat la seva veritable cara" amb bombardejos sobre objectius civils a Ucraïna i amb una incursió de drons "sense precedents" en un estat membre de l'OTAN com és Polònia. "No són accions pròpies d'algú que vol la pau", ha dit.
El primer ministre britànic ha apuntat que "només quan el president (Trump) ha pressionat Putin" hi ha hagut algun avenç, per la qual cosa ha optat perquè tots els socis d'Ucraïna continuïn augmentant aquesta pressió. En aquest sentit, ha reafirmat que el Regne Unit estarà amb Ucraïna "des del principi fins al final", malgrat el calendari incert.
Starmer ha posat com un exemple d'aquest compromís les garanties de seguretat que reclama Kíiv i el compromís de la Coalició de Voluntaris per desplegar una força internacional que permeti a Ucraïna sentir-se més protegida en cas d'alto el foc.