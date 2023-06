Trump admet en una gravació que tenia informació militar "secreta" sense desclassificar

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units (EUA) Donald Trump va reconèixer el 2021 que tenia informació militar "secreta" sense desclassificar, segons una gravació recollida per la cadena CNN publicada menys de 24 hores després que l'antic mandatari ha estat imputat per retenció deliberada d'informació de defensa nacional, ocultació corrupte de documents, conspiració per obstruir la justícia i declaracions falses.

"Quan era president la podria haver desclassificat, però ara no puc", va esmentar Trump durant una reunió aquell any, quan ja havia abandonat la presidència, en relació amb un document classificat del Pentàgon referit a un atac a l'Iran.

La CNN va informar la setmana passada que els fiscals havien aconseguit la gravació d'una reunió que havia tingut lloc aquell any a la seva residència de Bedminster, Nova Jersey, amb dues persones que treballaven en l'autobiografia del seu antic cap de Gabinet, Mark Meadows.

En l'àudio, Trump no s'està d'explicar la naturalesa de la informació que té a les mans. "Secreta. Aquesta informació és secreta. Mireu, mireu això", diu l'expresident. "La van fer els militars i me la van donar", afegeix.

Amb veu airada, Trump assegura en la cinta que la informació sobre l'atac a l'Iran procedia directament del general Mark Milley i que en cap cas va ser idea seva. "Mira, us poso un exemple. Milley va dir que jo volia atacar l'Iran. És al·lucinant o no?", diu l'expresident.

"I això que tinc entre les mans em dona la raó. Però resulta que és, o sigui, enormement confidencial. Secreta. Això és informació secreta. Mireu, mireu això", rebla Trump, en presumpta referència al document.

Els funcionaris del Servei Secret es reuniran aquest divendres amb l'equip legal de Trump i els agents de seguretat per planificar el seu viatge i compareixença davant un tribunal federal, segons un funcionari encarregat de fer complir la llei, tal com recull CBS.

Donald Trump, que aquest any ha estat el primer expresident dels EUA a ser acusat penalment pel cas de presumpte suborn a l'actriu porno Stormy Daniels, esdevé així el primer de la història dels EUA a ser imputat per càrrecs penals federals, segons el diari 'The Hill'.

L'expresident ha negat reiteradament haver actuat malament i també ha assegurat que tenia dret a tenir uns documents que ja havia "desclassificat unilateralment sense passar per cap procés formal".