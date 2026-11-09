Trump admet que el desgast per la guerra de l'Iran i el cost de la vida van provocar la derrota a les 'midterms'

Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres
MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reconegut en una entrevista concedida a la cadena nord-americana CBS que el malestar ciutadà amb la intervenció militar a l'Iran, l'increment dels preus dels carburants i els problemes de l'economia quotidiana van provocar la derrota del Partit Republicà en les eleccions legislatives de meitat de mandat ('midterms') celebrades dimarts passat.
El mandatari ha assegurat després d'avaluar els resultats que a una part del país "no li agradava la guerra" ni l'augment del preu dels carburants a conseqüència d'aquesta i, no obstant això, ha defensat una vegada més que el seu nom no estava a la papereta i que, d'haver competit directament, la situació hauria estat "molt diferent".
Malgrat el revés electoral que ha atorgat als demòcrates una sòlida majoria a ambdues càmeres del Congrés, Trump ha justificat la seva decisió d'autoritzar les operacions militars al Pròxim Orient argumentant la necessitat imperiosa de frenar el programa nuclear iranià: "Assumeixo que històricament serà una decisió molt bona. És una bona decisió per avui i per demà? Potser no, però haig de fer el correcte per al país", ha recalcat.