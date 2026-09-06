Trump acusa al Govern espanyol de tenir "zero control" sobre la frontera i titlla de "trista" la situació a Ceuta

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MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha acusat aquest diumenge al Govern d'Espanya de tenir "zero control" sobre la frontera amb el Marroc i ha qualificat de "trista" la situació migratòria a Ceuta.
"És molt trist el que està passant a Espanya, un país que no té cap control sobre la seva frontera. Vaja!", ha apuntat el mandatari nordamericà en una publicació a les seves xarxes socials.
L'inquilí de la Casa Blanca ja va definir a Espanya dijous passat com a "país arruïnat", i també es va referir a la crisi a Ceuta en els primers dies del creuament en tromba d'uns 80.000 migrants des del Marroc quan va atribuir la situació a les "lleis febles" i "una mala gestió" de l'Executiu de Pedro Sánchez, després d'afirmar que les autoritats espanyoles "no sabien que fer" davant de l'arribada massiva de persones.
Trump llavors va fer referència a la interpretació que la sentència del Tribunal Suprem espanyol del mes de juliol prohibeix retornar a migrants que arribin nadant, assumpte que precisament ha estat posat com a exemple pel Govern d'Espanya de les informacions falses que van promoure el creuament massiu de migrants.