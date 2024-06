Trump acusa a Biden de "destruir" els EUA en els quatre anys del seu mandat

El president destaca que la seva Administració està "recomponent" al país de l'herència del magnat

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha acusat a l'actual mandatari, Joe Biden, de "destruir" el país en els quatre anys del seu mandat, i ha assegurat que el seu "pobre treball" a la Casa Blanca ha convertit a la nació en part "del tercer món", tot això durant el debat televisat per la cadena CNN.

Biden, per la seva banda, ha destacat que la seva Administració està "recomponent" al país de l'herència del magnat, moment en el qual l'economia es trobava "en caiguda lliure" per culpa d'una "mala" gestió de la pandèmia del Covid-19, si bé Trump ha continuat destacant la seva gestió durant aquell període.

"Hem de fer un cop d'ull al que em van deixar quan em vaig convertir en president, allò em va deixar el senyor Trump. Teníem una economia en caiguda lliure. La pandèmia es va gestionar molt malament. El que havíem d'intentar era recompondre les coses, i això és exactament el que comencem a fer", ha asseverat Biden.

No obstant això, Trump ha insistit que els Estats Units tenia "la major economia en la història del país" i que en l'actualitat "la inflació està matant" als ciutadans nord-americans mentre que ell va deixar una inflació "gairebé inexistent".

A més, Trump ha aprofitat un balboteig de Biden per burlar-se d'ell: "No sé què ha dit i crec que ell tampoc ho sap"; l'actual president, per la seva banda, ha titllat al seu oponent de'imbècil" i de "perdedor" en referència a unes declaracions de Trump en les quals es referia d'aquesta forma a veterans de guerra morts, si bé el magnat ha negat que ho digués.

CONFLICTE A UCRAÏNA I GAZA

Trump ha acusat a Biden de portar al país cap a una tercera guerra mundial després de causar que el món "no respecti" els Estats Units després de la retirada de l'Afganistan, el qual considera com el moment "més vergonyós en la història" nord-americana.

"A tot el món ja no ens respecten com a país. No respecten el nostre lideratge, ja no respecten els Estats Units", ha asseverat l'exmandatari.

No obstant això, Biden ha afirmat que és Trump qui permetrà l'inici d'un conflicte mundial, i ha citat unes declaracions en les quals el magnat amenaçava als aliats de l'OTAN amb "deixar a Rússia fer el que vulgui" si no augmentaven els seus pressupostos militars.

L'expresident també ha assegurat que ni el líder nord-coreà, Kim Jong Un, ni el president xinès, Xi Jinping, ni el president rus, Vladímir Putin, "temen" ni "respecten" a Biden, raó per la qual "Rússia es va a quedar amb Ucraïna".

D'igual forma ha defensat que acabarà amb la guerra abans fins i tot de prendre possessió del càrrec de president i que la invasió "mai hauria començat" si ell hagués ocupat el Despatx Oval.

No obstant això, Biden ha assegurat que Putin és "un criminal de guerra" i que després d'Ucraïna "no s'aturarà", sinó que intentarà prendre països com Polònia o Bielorússia.

Respecte al conflicte a la Franja de Gaza, Biden ha defensat la seva proposta d'alto-el-foc en tres fases, mentre que Trump no ha especificat sobre la seva forma d'abordar la situació mentre que ha seguit culpant al mandatari de permetre els atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), destacant que l'Iran "no tenia diners" per finançar a les seves milícies mentre ell estava a la Casa Blanca.