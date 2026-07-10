Trump accedeix a reprendre les converses amb l'Iran però avisa que l'alto el foc "s'ha acabat"

MADRID 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres la represa formal de les converses amb l'Iran tot i que ha avisat la República Islàmica que aquesta decisió de cap manera restaura l'estat de l'alto el foc, trencat aquesta setmana enmig dels nous intercanvis de bombardejos entre tots dos països per les tensions a l'estret d'Ormuz.
"La República Islàmica de l'Iran ens ha demanat que mantinguem les converses. Hem accedit a fer-ho, però els EUA els ha deixat clar, sens cap dubte, que l'alto el foc s'ha acabat", ha manifestat Trump en un missatge a les xarxes socials.
Dijous, el mandatari nord-americà ja va avançar que tenia coneixement dels acostaments iranians per "arribar a un acord" que posi fi a aquest nou episodi de la crisi, tot i que immediatament va expressar la seva desconfiança sobre les intencions de Teheran.
Respecte a la possibilitat d'una nova ofensiva militar a gran escala, Trump ha remarcat que "guanyaria molt ràpidament" perquè, ha insistit, els EUA ja han "guanyat militarment". "Els queda (als iranians) molt poc", va resoldre davant els mitjans durant el viatge de tornada als EUA després de participar en la cimera de l'OTAN a Ankara