Trump acarona la seva tornada a la Casa Blanca després d'una nit nefasta per a Harris i el Partit Demòcrata

Les projeccions li donen la victòria a la majoria dels "estats clau" i el Partit Republicà recupera el control del Senat dels EUA

La campanya de Harris es nega a rendir-se i demana esperar al vot urbà dels estats en disputa en les pròximes hores

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Donald Trump és a punt de tornar a la Casa Blanca quatre anys després de la seva derrota contra Joe Biden després d'una matinada electoral molt dura per al Partit Demòcrata i en la qual el candidat republicà i expresident del país ha acabat amb projeccions de victòria en la majoria dels estats clau que necessitava per fer-se amb el triomf final.

Trump hauria assolit la victòria en cinc dels set "estats-frontissa" imprescindibles tant per al candidat republicà com per a la seva rival i vicepresidenta del país, Kamala Harris. L'expresident ha guanyat a Carolina del Nord i Geòrgia, segons les projeccions, i encapçala la intenció de vot en les enquestes a Pennsilvània, Arizona, Wisconsin i Michigan. "Joc, set i partit", ha manifestat al seu compte de la xarxa social 'X' l'amo de la mateixa i gran propulsor de la campanya de Trump, el magnat sud-africà Elon Musk.

Harris, per contra, només ha pogut guanyar a l'estat de Virgínia, un resultat decebedor, tenint en compte el temps invertit durant la campanya en aquests "territoris frontissa".

Les penúries del Partit Demòcrata no han acabat aquí. Tot sembla indicar que els republicans haurien recuperat el control del Senat, la cambra alta del Congrés dels Estats Units, i preservaran la seva majoria a la cambra baixa, la Cambra de Representants.

Els republicans ja han avançat que tenen la intenció de soscavar la llei climàtica del president sortint del país, Joe Biden, derogar les regulacions sobre la producció d'energia, enfortir la frontera amb Mèxic i estendre les exempcions fiscals de Trump del 2017.

No obstant això, el partit està profundament dividit sobre el pressupost i les qüestions de política exterior, inclòs el finançament per a Ucraïna. Aquestes divisions, i la regla d'obstrucció del Senat que requereix 60 vots per avançar en la majoria de les lleis, requeriran treballar amb els demòcrates minoritaris.

HARRIS NO ES RENDEIX

La campanya de Harris encara es resisteix a perdre. Fonts properes a la candidata indiquen al diari 'The Washington Post' que encara s'aferren a la participació urbana dels estats de l'anomenat Mur Blau, com Michigan, Pennsilvània i Wisconsin, 44 vots electorals que podrien donar una bolcada d'última hora als comicis.

Les fonts de campanya apunten, en aquest sentit, que encara queden molts vots per comptar a Filadèlfia, Detroit o Milwaukee, ciutats que no publicaran resultats finals fins d'aquí a unes hores.

El codirector de la campanya de Harris, Cedric Richmond, ha informat que la candidata demòcrata no es dirigirà als seus simpatitzants aquesta nit, si bé s'espera que parli demà, ja que considera que "encara" queden vots per comptar. "Encara tenim estats que encara no han estat declarats guanyadors", ha remarcat.

Així mateix, Richmond ha dit que continuaran lluitant "per assegurar-se que es compti cada vot" i que "cada veu hagi parlat", segons declaracions recollides per la cadena de televisió nord-americana CNN.