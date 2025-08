Troben sense vida un dels cinc miners atrapats a la mina xilena de El Teniente

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

L'operadora estatal de la gran mina de coure El Teniente ha confirmat la troballa del cos sense vida d'un dels, en principi, cinc miners atrapats des de dijous en una de les seves galeries col·lapsades a Rancagua, al centre de Xile.

El gerent general de CODELCO per a El Teniente, Andrés Music, ha indicat que la identitat del cos, trobat cap a les 13.00 (les 19.00 a l'Espanya peninsular i les Balears) no es donarà a conèixer fins que acabin els tràmits i els responsables comptin amb els permisos necessaris.

La troballa s'ha estat confirmada així mateix pel fiscal de la regió d'O'Higgins, Aquiles Cubillos, que s'ha desplaçat fins al lloc de la tragèdia després del descobriment de "restes humanes" d'un dels miners atrapats.

"Des d'aquí, en col·laboració amb CODELCO, dirigim l'estratègia per a l'aixecament del cos, les fixacions fotogràfiques i el treball del lloc del succés. El més important és que aquest treball no entorpeixi les tasques de rescat", ha assenyalat Cubillos en unes declaracions recollides per l'agència xilena de notícies ATON.

Pel que fa a això, el fiscal regional ha subratllat la coordinació "extraordinàriament positiva" amb la companyia estatal i ha insistit que la cooperació entre les dues institucions ha estat "clau" per als avenços assolits fins al moment.

Per la seva banda, la Policia d'Investigacions (PDI) de la regió ha convocat aquest dissabte al vespre una reunió presidida pel cap regional a O'Higgins, l'inspector Julio Caro, "amb personal especialitzat de l'Equip de Treball Vertical d'Alt Risc (ETVAR), que és a l'interior de la mina amb l'equip de rescat de CODELCO", amb l'objectiu de "monitorar constantment les maniobres de rescats" i garantir un "treball segur i àgil" dels equips de rescat.

Els miners van acabar atrapats aquest dijous per un sisme de magnitud 4,3, que va provocar l'ensorrament que es va saldar amb la mort d'un miner, identificat com a Paulo Marín Tapia, uns altres nou ferits i els cinc atrapats.

Més d'un centenar d'efectius de rescat de CODELCO treballen per intentar arribar a una zona que els miners podrien haver emprat com a refugi segur a l'interior de la seva galeria. Segons l'última informació de CODELCO, els excavadors estarien a uns 70 metres d'aquesta zona.