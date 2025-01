Troben un cayuco amb 19 cossos, alguns d'ells originaris de Mali, a Sant Cristòbal i Nieves (Carib)

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Sant Cristòbal i Nieves, el país més petit del Carib, han informat aquest dijous que han trobat enfront de les seves costes un cayuco amb 19 cadàvers a bord, alguns d'ells procedents de Mali, segons els primers indicis.

La Guàrdia Costanera d'aquest país pertanyent a la Mancomunitat de Nacions britànica, coneguda com la Commonwealth, "va remolcar el buc (...) per facilitar una major investigació" després de rebre un avís aquest dimecres entre les 11.00 i les 12.00 hores (hora local) que hi havia "un buc a la deriva al sud-oest" de la illa de Nieves.

Els agents de Policia van registrar 19 morts a bord del cayuco, que "havia estat en el mar durant un període perllongat" segons indicava el seu "avançat estat de descomposició". En un comunicat publicat a la seva pàgina web, les autoritats han determinat que no hi ha supervivents posat que "tots els ocupants havien mort abans que el buc entrés en aigües territorials" del país.