Troben a Àustria un paquet bomba a l'entrada d'una comunitat de Testimonis de Jehová

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

Les forces de seguretat austríaques han informat de la troballa d'un paquet bomba a l'entrada d'una comunitat religiosa de Testimonis de Jehová a la ciutat de Graz.

Les autoritats han confirmat que en el paquet, trobat la nit de divendres, hi havia "un explosiu viable". La Policia va rebre un avís a les 20.30 de divendres per la presència d'un "paquet sospitós" i la investigació va concloure que era una bomba que "podria haver causat greus danys", segons el portaveu policial Markus Lamb, citat per la televisió pública austríaca ORF. "Sembla que el paquet hi va ser dipositat intencionadament", ha dit Lamb.

La zona va ser acordonada i s'hi va enviar artificiers i gossos entrenats, a més de la unitat de respostes d'emergències, mentre mig centenar de persones eren evacuades per precaució de l'acte religiós en què participaven.

Els Testimonis de Jehová han manifestat la seva satisfacció perquè ningú hagi resultat ferit i han destacat que la Policia s'ha pres aquesta qüestió molt seriosament.

L'agost de l'any passat van fer explotar dos artefactes contra Testimonis de Jehová a Leibnitz, encara que de moment no hi ha cap confirmació oficial que hi hagi relació.