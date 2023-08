Trobat un caiac presumptament utilitzat per l'espanyol Daniel Sancho després d'assassinar un home a Tailàndia

MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

La policia tailandesa ha trobat un caiac presumptament utilitzat per l'espanyol Daniel Sancho, acusat de l'assassinat d'un home de nacionalitat colombiana, i que suposadament va fer servir per llançar una maleta en la qual hi havia les restes esquarterades de la seva víctima.

L'espanyol està ara mateix acusat d'assassinar dimarts passat Edwin Arrieta Arteaga, de 44 anys, i de desmembrar-ne el cos sense vida en un hotel de l'illa de Koh Phangan, al sud-est del país.

Dos dies després, dijous, el servei de recollida d'escombraries va trobar diverses restes humanes dins d'un sac de fertilitzant en una zona de l'illa. L'espanyol, de 29 anys, va ser detingut l'endemà i va acabar confessant el crim, d'acord amb el relat policial recollit pel 'Bangkok Post'.

El caiac ha estat trobat a la platja de Salat, a uns 300 metres de l'hotel on presumptament va perpetrar l'assassinat. La canoa és propietat de dues dones, identificades com "Tuk" i "Kanda", que han explicat a les forces de seguretat que l'espanyol els va demanar llogar el caiac al voltant de les 21.00 de dimarts.

Malgrat que en un primer moment es van negar a llogar-li el caiac pel perill que comportava navegar després de la posta del sol, l'acusat, frustrat, finalment els va oferir comprar-los-el per 1.000 dòlars, termes que van acabar acceptant.

La víctima era un cirurgià plàstic amb una clínica a Monteria, Colòmbia, i es creu que l'assassí hi mantenia una relació amorosa.