Un tribunal de Veneçuela emet una ordre d'arrest contra Edmundo González

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Veneçuela ha emès aquest dilluns una ordre d'arrest contra l'excandidat de l'oposició de Veneçuela Edmundo González Urrutia després d'acceptar la sol·licitud del Ministeri Públic contra l'opositor, que es va proclamar vencedor de les eleccions presidencials celebrades a finals de juliol i en les quals el Consell Nacional Electoral (CNE) va donar la victòria al president del país, Nicolás Maduro, uns resultats que han estat qüestionats a nivell internacional.

El Jutjat Especial Primer de Primera Instància en Funcions de Control amb Competència en Casos Vinculats amb Delictes Associats al Terrorisme ha ordenat la detenció de González Urrutia pels suposats delictes d'"usurpació de funcions", "falsificació de document públic", "instigació a la desobediència de lleis", "conspiració", "sabotatge a danys de sistemes" i "associació", segons ha confirmat el Ministeri Públic al seu compte de la xarxa social Instagram.

Prèviament, el fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez havia demanat l'aprehensió de González, una sol·licitud que arriba després que l'excandidat opositor no acudís el divendres a la seu de la Fiscalia, que l'investiga per la publicació a Internet de dades que acreditarien la seva victòria en els comicis del 28 de juny, tractant-se de la tercera vegada que es negava a comparèixer.

MADURO JUSTIFICA L'ORDRE DE DETENCIÓ

Maduro ha justificat aquesta ordre de detenció en considerar "inadmissible" que González "no reconegui lleis", en referència al seu rebuig tant dels resultats electorals com de les institucions controlades pel chavisme que han avalat aquests comicis.

"Com tu vas a dir que no reconeixes el poder electoral? Com tu vas a dir que no vas a reconèixer els resultats electorals? (...) O sigui, tu estàs per sobre de les lleis", ha expressat Maduro durant un programa televisat recollit pel diari 'El Nacional'.

Per la seva banda, la líder opositora, María Corina Machado, ha assegurat que el Govern veneçolà ha "perdut tota noció de la realitat" per les seves "amenaces contra el president electe", una acció que "creua una nova línia".

"Maduro ha perdut tot contacte amb la realitat. L'ordre d'arrest emesa pel règim per amenaçar al president electe Edmundo González creua una nova línia que només enforteix la determinació del nostre moviment. Els veneçolans i les democràcies de tot el món estem més units que mai en la nostra cerca de la llibertat", ha expressat al seu compte de la xarxa social X.

El Ministeri Públic ja havia advertit que de no acudir entendria que hi havia "perill de fugida" i "perill d'obstaculizació" de les perquisicions. L'oposició ha divulgat documents per demostrar que González va ser qui realment va vèncer la cita del 28 de juliol, en detriment de l'actual president, Nicolás Maduro, avalat tant el Consell Nacional Electoral (CNE) com pel Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) --dos òrgans controlats pel chavisme--.