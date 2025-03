El Tribunal Suprem del Brasil imputa Bolsonaro per l'intent de cop d'estat

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem del Brasil ha acordat per majoria imputar l'expresident Jair Bolsonaro i set persones més pels delictes de rebel·lió i intent de cop d'estat presentats per la Fiscalia arran dels atacs a les institucions del país a Brasília el 8 de gener del 2023.

"Hi ha proves raonables que sustenten la denúncia", ha afirmat el relator del cas al Suprem, el jutge Alexandre de Moraes, qui ha assenyalat que l'expresident "coneixia i discutia l'esborrany" en el qual es va redactar el pla colpista, i també hi ha implicat la resta d'acusats.

Es tracta de l'exministre de Justícia Anderson Torres; dels antics responsables de Defensa Walter Braga Netto i Paulo Nogueira; de l'excap de Gabinet de Seguretat, Augusto Heleno Ribeiro; de l'exdirector d'Intel·ligència Alexandre Ramagen; de l'excomandant de la Marina Almir Garnier Santos; i de qui va ser la seva mà dreta, el coronel Mauro Cid.

De Moraes ha mostrat imatges dels fets violents d'aquell dia i ha refutat la defensa de Bolsonaro, la qual al·legava que els participants eren religiosos i d'edat avançada. "No s'hi veu cap Bíblia". No va ser un "diumenge al parc", ha dit el relator del cas.

"L'organització criminal va seguir tots els passos per deposar el govern legítimament elegit. Objectiu que, buscat amb tota l'obstinació, no es va materialitzar per circumstàncies que els denunciats no van poder superar: la resistència de l'exèrcit i mesures d'excepció", ha explicat.

Després de la imputació de Bolsonaro i la resta d'acusats, tindrà lloc la fase d'instrucció, en la qual les parts han de recaptar proves i prendre declaració als testimonis, abans que el tribunal finalment prengui una decisió. L'expresident brasiler s'enfronta a una pena de fins a 40 anys de presó per aquests delictes.