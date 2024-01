El Tribunal Superior de Hong Kong ordena la liquidació d'Evergrande

El gegant immobiliari experimenta fortes caigudes en Borsa i suspèn la seva cotització

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Hong Kong ha ordenat aquest dilluns la liquidació del gegant immobiliari xinès Evergrande després de no aconseguir presentar una proposta per reestructurar el seu deute, que ascendeix fins als 328.000 milions de dòlars (uns 302.000 milions d'euros).

"La vista ha durat un any i mig i l'empresa encara no ha estat capaç de presentar una proposta de reestructuració concreta. Crec que que ha arribat el moment que el tribunal digui prou", ha declarat la jutgessa Linda Chan durant l'audiència, segons ha publicat el diari xinès 'South China Morning Post'.

Aquesta decisió, que s'ha convertit en la primera ordre de liquidació dictada per tribunal de la ciutat, encara pot ser recorreguda, si bé aquesta mateixa jornada s'assignarà al liquidador provisional perquè comenci a gestionar la reestructuració del deute amb els creditors i prendre el control dels seus actius, llibres i registres.

Després de l'anunci, les accions d'Evergrande Group en la Borsa de Hong Kong s'han desplomat gairebé un 21 per cent, les d'Evergrande New Energy Vehicle han caigut un 18 per cent i les d'Evergrande Property Services Group Limited han baixat un 2,5 per cent, per la qual cosa el grup ha decidit suspendre la negociació de les seves accions.

Aquesta ordre judicial s'enfronta al desafiament de ser reconeguda per algun dels tribunals competents de la Xina continental, on l'empresa compta amb més de 1.200 projectes en diferents etapes i on els liquidadors tindran poders d'execució limitats sense el suport d'un dels tres jutjats.

L'ordre ha arribat després d'una sèrie de pròrrogues a l'audiència, concedides precisament per poder realitzar una reestructuració del seu deute.

El juny de 2022, la companyia Top Shine Global, amb seu a Samoa, va decidir demandar la companyia denunciant que aquesta no va complir les seves obligacions per recomprar les accions que l'inversor havia adquirit a Fangchebao, filial d'Evergrande.

Les dificultats financeres de la companyia es van agreujar el passat mes de setembre, quan el fundador d'Evergrande, Hui Ka Yan, va ser posat sota arrest com a sospitós d'haver comès diversos delictes, i la impossibilitat de realitzar noves emissions de deute com a conseqüència de la investigació d'una de les seves principals filials, Hengda Real Estate.