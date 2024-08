Un tribunal de Rússia confirma la sentència contra un soldat dels EUA condemnat per robatori i amenaces de mort

MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

El tribunal regional de Primorski (Rússia) ha confirmat aquest dilluns la sentència de tres anys i nou mesos de presó contra un soldat dels Estats Units, Gordon Black, condemnat a la ciutat russa de Vladivostok per robatori i amenaces de mort.

"Un tribunal d'apel·lació ha decidit que la sentència del tribunal de Pervomaiski de la ciutat de Vladivostok (...) no ha de modificar-se i l'apel·lació de l'advocat ha de quedar insatisfeta", ha assenyalat el jutge, tal com recull l'agència de notícies russa TASS.

La defensa ha rebutjat aquesta decisió, denunciant que es tracta d'un cas "il·legal" i "imparcial". En aquest sentit, ha indicat que el tribunal no ha tingut en compte diverses circumstàncies, com que el condemnat va intentar transferir una quantitat similar a la robada a la víctima fins i tot abans d'anar a judici.

La sentència va incloure a més que el soldat pagués una indemnització de 10.000 rubles (uns 106 euros) a la víctima, després que les autoritats afirmessin després de la detenció de Black que havia estat denunciat per una resident després del presumpte robatori.

Per la seva banda, fonts oficials nord-americanes van indicar que Black estava destinat a Corea del Sud i va viatjar a Rússia pel seu compte. Així, van dir que es va desplaçar a Vladivostok després de la fi del seu desplegament per visitar a una dona amb la qual mantenia una relació, i ara com ara no està clar si es tracta de la denunciant.