El TPI, guardonat amb el Premi Sájarov 2026 del Parlament Europeu

BRUSSEL·LES 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Penal Internacional (TPI), objecte de sancions dels Estats Units (EUA) per les seves investigacions sobre genocidi a Gaza, ha estat guardonat amb el Premi Sájarov 2026 a la Llibertat de Consciència, el premi anual que atorga cada any el Parlament Europeu, segons han confirmat diverses fonts parlamentàries a Europa Press.
Així ho ha decidit la Conferència de Presidents del Parlament Europeu, que reuneix la presidenta de la institució, Roberta Metsola, i els líders dels grups polítics. Això sí, la cerimònia de lliurament tindrà lloc el 16 de desembre a la ciutat francesa d'Estrasburg coincidint amb l'últim ple de l'Eurocambra de l'any.
El Premi Sájarov a la Llibertat de Consciència es concedeix cada any a persones o organitzacions destacades per la seva defensa dels drets humans i les llibertat fonamentals. El 2025 es va reconèixer amb el premi al periodista i activista bielorús d'origen polonès Andrzej Poczobut i a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.