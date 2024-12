Un tribunal ordena detenir l'ex-president sud-coreà Yoon per la llei marcial

MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Seül ha emès aquest dimarts una ordre de detenció contra el president sud-coreà Yoon Suk Yeol --destituït momentàniament de les seves funcions--, per la seva declaració de la llei marcial el 3 de desembre, després que un equip conjunt d'investigació així ho sol·licités per càrrecs d'insurrecció i abús de poder.

El Tribunal del Districte Oest de Seül ha aprovat la petició que va presentar dilluns l'Oficina d'Investigació de Corrupció per a Funcionaris d'Alt Rang (CIO), la Policia i la unitat d'investigació del Ministeri de Defensa contra Yoon, després que ignorés les tres citacions per comparèixer sobre el polèmic decret de la llei marcial.

L'organisme ha aprovat a més una ordre de registre de la residència presidencial en Yongsan, a la capital sud-coreana, segons ha confirmat l'agència de notícies estatal Yonhap.

Amb aquesta decisió, el tribunal ha desoït les declaracions de Yoon i la seva defensa sobre una suposada falta de jurisdicció del CIO per investigar la insurrecció, sota l'argument que la sol·licitud de l'ordre de detenció era il·legal.

Així mateix, ha rebutjat l'argument del mandatari per absentar-se dels interrogatoris adduint falta de seguretat personal com a president. De fet, poc després si es fes pública l'ordre d'arrest contra Yoon, el Servei de Seguretat Presidencial ha anunciat que prendrà mesures per respondre a l'ordre d'acord amb el procés legal.

UNA ORDRE "IL·LEGAL", SEGONS LA DEFENSA

Mancant que ara pugui aclarir-se quan i com s'executaria l'ordre d'arrest --Yoon teòricament té immunitat tret que es tracti de delictes d'insurrecció o traïció--, els seus advocats han tornat a sortir al pas per titllar de "il·legal i invàlida" l'ordre emesa aquest dimarts.

Un dels advocats, Yun Gap Geun, ha anunciat davant dels mitjans que intentaran deixar en suspens la mesura judicial i portaran el cas al Tribunal Constitucional, perquè determini si efectivament pot aplicar-se en un cas com el que està ara a debat.

Així mateix, ha justificat que Yoon no es presentés a les citacions, argumentant que no hi havia hagut coordinació alguna entre les parts. En aquest sentit, ha subratllat que el fet de ser el president li està provocant "desavantatges" en termes jurídics i en cap cas un "tracte preferencial".

Yoon va ser destituït del seu càrrec en una moció aprovada per l'Assemblea Nacional aquest mes. El Tribunal Constitucional del país asiàtic haurà de decidir abans de juny si restitueix les seves competències o ho inhabilita definitivament.