Un tribunal ordena alliberar l'expresident Nicolas Sarkozy amb mesures de control judicial

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de França ha acceptat aquest dilluns la petició per alliberar de la presó l'expresident Nicolas Sarkozy, amb mesures de control judicial, gairebé tres setmanes després de ser empresonat després de ser condemnat a cinc anys per associació de malfactors en relació amb els fons que va rebre la seva campanya per part del règim del difunt líder libi Moammar al-Gaddafi.
El tribunal ha estimat en la decisió que "considera acceptable la petició de posada en llibertat", abans d'imposar-li una sèrie de restriccions, entre les quals la prohibició d'abandonar el país o mantenir contactes amb persones implicades en el procés, entre ells el ministre de Justícia, Gérald Darmanin, qui el va visitar a la presó el 29 de novembre, segons la cadena BFM TV.
La decisió ha arribat després que la Fiscalia demanés que Sarkozy fos alliberat amb aquestes condicions, després que els advocats de Sarkozy apel·lessin contra la sentència, un procés que s'espera que tingui lloc el 2026, per la qual cosa la petició gira al voltant de la possibilitat que no entri a la presó fins que la condemna sigui sospesada o ratificada en apel·lació.