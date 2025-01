Un tribunal militar confirma la condemna a mort contra un ciutadà belga pel cop d'estat a RDC

MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar de la República Democràtica del Congo (RDC) ha confirmat aquest dilluns la condemna a mort dictada el setembre contra Jean-Jeacques Wondo, un expert militar belga d'origen congolès, per la seva presumpta participació en el fallit cop d'Estat del 19 de maig de 2024 pel qual estan imputats gairebé mig centenar de presumptes assaltants.

"Malgrat aquest devastador resultat, nosaltres, la seva família i els seus afins reafirmem fermament la nostra determinació de continuar la lluita fins que Jean-Jacques recuperi la seva llibertat. Sabem que és innocent i seguirem fent tot el possible per demostrar-ho. Aquesta injustícia no ens doblegarà, però enfortirà la nostra voluntat de lluitar fins al final", resa un comunicat de la família recollit pel portal de notícies congolès Actualite.

Hores després, el Govern de Bèlgica ha "rebut amb gran decepció i total incomprensió la sentència dictada" contra Wondo, "donada la gran feblesa dels elements presentats durant les audiències i la manifesta falta de proves creïbles". "Aquesta sentència de mort contra el nostre compatriota no pot prendre's a la lleugera. Aquesta condemna tindrà conseqüències per a les nostres relacions bilaterals, que examinarem", ha assenyalat.

El Ministeri d'Exteriors belga ha informat que ha cridat "immediatament" a consultes al seu ambaixador a Kinshasa, que ha estat present durant el procés judicial "de principi a fi", mentre que ha convocat a l'ambaixador congolès a Brussel·les per expressar-li el seu "més profunda preocupació".

En aquest sentit, ha remarcat que la salut de Wondo "segueix sent una preocupació important" per a la seva cartera ministerial, al mateix temps que ha tornat a demanar a les autoritats que garanteixin que rebi l'atenció "adequada". "Seguim en estret contacte amb la família de Wondo", resa un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social X.