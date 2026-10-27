Un tribunal iranià condemna a l'aclamat cineasta Jafar Panahi a cinc anys de presó i confisca els seus béns

Dave Bedrosian / Zuma Press / Europa Press
MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Teheran ha condemnat aquest dimarts 'in absentia' al cineasta iranià Jafar Panahi a cinc anys de presó, dos anys sense poder sortir del país ni publicar en xarxes socials, i ha confiscat els seus béns i congelat els seus comptes.
El veredicte continua la llarga batalla legal a la qual s'enfronta des de fa anys el cineasta, que va arribar a passar temps entre reixes per ofenses contra l'Estat fins al seu alliberament en 2010.
L'advocat de Panahi, Mostafa Nili, ha assegurat a l'agència semioficial de notícies Isna i al diari reformista 'Etemad' que la sentència sembla estar relacionada amb un nou cas (són ja tres les causes obertes contra Panahi) i el seu client no ha estat notificat de la data de l'audiència sobre aquest últim procediment.
Nili tampoc comprèn per què l'expedient judicial del cas col·loca Panahi a l'estranger quan és de domini públic que el cineasta va tornar al seu país el 10 d'abril, en plenes hostilitats de la guerra d'Iran.