Un tribunal de Filipines absol la premi Nobel Maria Ressa del seu últim càrrec d'evasió fiscal

Ressa: "L'absolució ara enforteix la nostra determinació de continuar amb el sistema de justícia malgrat l'assetjament polític"

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Filipines ha absolt aquest dimarts a la periodista i premi Nobel de la Pau Maria Ressa, de l'últim càrrec per evasió fiscal pel qual estava sent processada.

Com la presidenta del tribunal de la ciutat de Pasig, Ana Teresa Cornejo Tomacruz, ha dictat l'absolució, la Fiscalia no pot apel·lar el cas, ja que es troba protegida constitucionalment, segons ha indicat el mitjà que dirigeix Ressa, el portal de notícies Rappler, que també estava sent investigat.

L'article 21 de la Constitució filipina estableix que "ningú podrà ser exposat dues vegades a penes pel mateix delicte", per la qual cosa la condemna o absolució "constituirà un impediment per a un altre processament pel mateix acte".

Aquesta sentència posa fi a més de quatre anys i deu mesos de judici, d'un cas presentat sota l'Administració de l'expresident Rodrigo Duterte al novembre de 2018.

La demanda es va interposar dos mesos després que la Comissió de Borsa i Valors de Filipines emetés una ordre de tancament contra Rappler sobre la base de l'acusació que hauria violat la llei per presumptament ser una companyia estrangera. No obstant això, el portal de notícies és una empresa 100 per cent de propietat filipina.

Abans d'aquesta fallada, Ressa va celebrar al gener l'absolució de quatre càrrecs d'evasió d'impostos, des d'un tribunal d'apel·lacions fiscals. Després d'això, queden dos casos actius contra el mitjà i la seva directora, ja que té una condemna per difamació pendent en el Tribunal Suprem i un recurs sobre el tancament del mitjà que es troba al Tribunal d'Apel·lacions.

"No sabia què esperar avui tot i que ja hi havia quatre (casos) absolts. L'absolució ara enforteix la nostra determinació de continuar amb el sistema de justícia... malgrat l'assetjament polític", ha declarat Ressa després de la fallada.

No obstant això, la periodista ha advertit que "el periodisme i la democràcia continuen sota atac", ja que "encara no estem fora de perill", segons declaracions recollides per Rappler.