Un tribunal federal prohibeix temporalment l'ordre de Trump per detenir migrants en protestes

MADRID 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal dels Estats Units ha dictaminat aquest divendres provisionalment que el Departament de Seguretat Nacional (DHS) ha de posar fi a les detencions en batudes d'immigració a Los Angeles "basant-se únicament en la seva raça, idioma parlat o ocupació", en el marc de la controvertida repressió de l'executiu nord-americà contra els migrants a Califòrnia.

Així ho ha resolt la jutgessa federal de districte Maame Ewusi Mensah Frimpong, que ha exigit que per a aquestes detencions cal "una sospita raonable més enllà de la raça o ètnia aparent d'una persona, l'idioma que parla, el seu accent o la seva presència en un lloc particular", segons ha recollit CNN.

Segons el que es disposa per la magistrada, designada per l'expresident Joe Biden, "els agents a l'àrea de Los Angeles no podran detenir i interrogar individus sense sospites raonables que són als Estats Units il·legalment".

En la mateixa línia, Frimpong ha subratllat en la seva ordre que un dels principals "errors" de l'administració de Donald Trump en aquest context ha estat no proporcionar informació sobre els motius i les condicions d'aquestes detencions. Això implica, ha afegit, que el Departament de Seguretat Nacional haurà de "proporcionar documentació dels arrests als advocats dels demandants"; de moment, la Casa Blanca no s'ha pronunciat sobre aquest assumpte.

La resolució arriba en un moment de confrontació creixent entre l'administració Trump i les forces socials que fa setmanes que protesten contra la política migratòria del magnat, confrontació que s'ha traduït en setmanes de disturbis als carrers de Los Angeles, on Trump va desplegar a mitjans de juny uns 4.100 efectius de la Guàrdia Nacional i uns 700 marines a Los Angeles malgrat les crítiques del governador de Califòrnia.

Trump ha ordenat aquest mateix divendres al Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE) que instrueixi als seus agents per detenir qualsevol persona que ataqui un vehicle policial d'aquest cos i ha anunciat que tindran "autorització" per efectuar aquestes detencions "utilitzant tots els mitjans necessaris".

Per la seva banda, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha recolzat Trump, assegurant que la Casa Blanca està donant suport a l'ICE en la seva actuació per garantir l'acompliment de les seves funcions i la seva seguretat.

"Estem donant suport als agents de l'ICE a Los Angeles i altres llocs, per garantir la seva seguretat en el compliment de les seves funcions. L'ICE hauria de poder fer la seva feina a qualsevol ciutat dels Estats Units sense ser atacat. I si són atacats, el Departament de Defensa estarà orgullós de ser amb ells per protegir les seves instal·lacions o els seus agents en l'execució de l'aplicació legal de la llei", ha dit.

Aquest anunci es produeix després que el cos fronterer fes una batuda en un camp legal de cultiu de marihuana dijous a l'estat de Califòrnia, en què van tenir lloc grans enfrontaments entre policies i manifestants. La jornada es va saldar amb desenes de persones detingudes, inclosos nou menors no acompanyats.